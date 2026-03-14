Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Исход игры с «Зенитом» был решен судьей»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао раскритиковал судейство в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Оба гола красно-белые пропустили с пенальти, главным арбитром игры был Сергей Карасев.

По словам Кахигао, в первом тайме «Спартак» играл очень хорошо и доминировал.

«Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями, — приводит Metaratings.ru слова Кахигао. — Не понимаю интерпретации судьи».

Спортивный директор «Спартака» заявил о тенденции: судьи ошибаются и не видят фолов против игроков московской команды.

«На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными», — добавил Кахигао.

«Спартак» (35 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» (45) — на второй строчке.

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