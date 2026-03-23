Opta: «Зенит» стал главным фаворитом на чемпионство в РПЛ с вероятностью 58,5 процента

«Зенит» возглавил список претендентов на золотые медали по итогам 22 туров Российской премьер-лиги, сообщает портал Opta в своем Telegram-канале.

Вероятность чемпионства сине-бело-голубых, занимающих второе место в турнирной таблице с 48 очками, оценивается в 58,5 процента. Действующий чемпион и лидер чемпионата «Краснодар» (49 очков) имеет 37,8 процента. На зимний перерыв «быки» уходили главными фаворитами с 40,4 процента.

Шансы «Локомотива», идущего третьим с 44 очками, составляют 2,8 процента. «Балтика» (42 очка) имеет 0,5 процента, ЦСКА (39 очков) — 0,2 процента. Замыкает список претендентов «Спартак» с вероятностью 0,1 процента.