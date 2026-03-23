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23 марта, 17:17

Opta: «Зенит» стал главным фаворитом на чемпионство в РПЛ с вероятностью 58,5 процента

Руслан Минаев

«Зенит» возглавил список претендентов на золотые медали по итогам 22 туров Российской премьер-лиги, сообщает портал Opta в своем Telegram-канале.

Вероятность чемпионства сине-бело-голубых, занимающих второе место в турнирной таблице с 48 очками, оценивается в 58,5 процента. Действующий чемпион и лидер чемпионата «Краснодар» (49 очков) имеет 37,8 процента. На зимний перерыв «быки» уходили главными фаворитами с 40,4 процента.

Шансы «Локомотива», идущего третьим с 44 очками, составляют 2,8 процента. «Балтика» (42 очка) имеет 0,5 процента, ЦСКА (39 очков) — 0,2 процента. Замыкает список претендентов «Спартак» с вероятностью 0,1 процента.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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