Opta: «Зенит» стал главным фаворитом на чемпионство в РПЛ с вероятностью 58,5 процента
«Зенит» возглавил список претендентов на золотые медали по итогам 22 туров Российской премьер-лиги, сообщает портал Opta в своем Telegram-канале.
Вероятность чемпионства сине-бело-голубых, занимающих второе место в турнирной таблице с 48 очками, оценивается в 58,5 процента. Действующий чемпион и лидер чемпионата «Краснодар» (49 очков) имеет 37,8 процента. На зимний перерыв «быки» уходили главными фаворитами с 40,4 процента.
Шансы «Локомотива», идущего третьим с 44 очками, составляют 2,8 процента. «Балтика» (42 очка) имеет 0,5 процента, ЦСКА (39 очков) — 0,2 процента. Замыкает список претендентов «Спартак» с вероятностью 0,1 процента.
Положение команд
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1
|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|0-0
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30 тур
|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
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|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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