Мажич назвал ошибкой удаление защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал спорные моменты в матче 22-го тура РПЛ «Балтика» — «Сочи» (4:0).

Мажич заявил, что судья Станислав Матвеев ошибочно удалив защитника сочинцев Кирилла Заику в концовке игры.

«Судья молодой, в первой игре показал характер. Поговорили после игры. Возможно, его немного запутала тактическая камера из-за других ворот, не дали правильно картинку. Во время ВАР был этот кадр, где у вас нет правильного ощущения дистанции между защитником и нападающим, а также тем, где находится вратарь. Выбор не был правильным. Нужно было отменять красную карточку и показывать желтую — за срыв перспективной атаки», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Также Мажич заявил, что Матвеев принял верное решение, назначив пенальти в ворота «Сочи» за нарушение игрока гостей Вячеслава Литвинова на полузащитнике Максиме Петрове.

«Игрок потерял позицию, он видел, что нападающий двигается, он находится в лучшей позиции. Была очевидная отмашка, удар по лицу», — сказал Мажич.

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