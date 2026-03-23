Сперцян повторил достижение Халка по результативным действиям после 22 туров РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сделал 25 результативных действий в 22 матчах текущего сезона РПЛ. На его счету 11 мячей и 14 голевых передач.

По данным портала Opta, это лучший показатель на этом отрезке чемпионата России с сезона-2015/16, когда форвард «Зенита» Халк набрал 27 баллов.

До рекорда «Краснодара» по результативности за один сезон армянскому полузащитнику осталось два очка. В сезоне-2015/16 Федор Смолов набрал за «быков» 27 баллов.