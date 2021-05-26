Онопко ответил на вопрос, не считает ли перебором словесную войну Слуцкого с судьями

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко, помогавший Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко, в интервью для программы «На троих с Рабинером» рассказал о работе со Слуцким и ответил на вопрос, не считает ли перебором его словесную войну с российским судейским корпусом.

— Словесная война вашего бывшего босса Слуцкого против судейского корпуса не кажется вам перебором?

— С одной стороны, Леонид Викторович все делает правильно, защищая команду и клуб, в которых работает. Но с другой, он высказывается на эту тему действительно очень много. Я не сторонник того, чтобы делать это чуть ли не после каждой игры. На мой взгляд, клуб должны в первую очередь защищать его руководители — президент, генеральный директор.

Могу понять Слуцкого, который в работе выкладывается даже не на сто, а на двести процентов, и на столько же болеет за свое дело. Когда тренер находится на лавке, он по-другому, гораздо более обостренно реагирует на все происходящее. Я и на себе это испытал — когда ты на скамейке с футболистами прямо у поля, так хочется «напихать» резервному арбитру или судье на линии, который мимо тебя с флажком бегает! Реагируешь по поводу и без.

— Лично у вас было, чтобы без?

— Да. Когда Слуцкий работал в сборной, он уезжал туда из ЦСКА вместе с Сергеем Овчинниковым, доктором, массажистом и частью состава. А я оставался один и тренировал ребят, которые не вызывались в сборные. К ним добавлялся ряд игроков дубля, и мы больше недели работали в таком режиме.

Как-то проводили контрольную игру на стадионе «Октябрь». Судил Сергей Кузнецов. Почему я запомнил имя с фамилией — потому что знаю его полного тезку, бывшего футболиста с Украины, который был вторым тренером у Олега Кононова в «Спартаке». И я как начал орать на судью Кузнецова — и во время игры, и в перерыве! Меня просто понесло: «Ты что делаешь? Ты пацанов молодых убиваешь, у нас молодежь одна играет!» Эмоции переполняли — но прошло два-три часа, я все спокойно проанализировал и понял, что был неправ. Зато на себе ощутил, что чувствует во время игры главный тренер.

— Кстати, Слуцкий не звал вас в штаб «Рубина» после того, как вы остались без работы в ЦСКА?

— Нет. Но Леонид Викторович написал мне сообщение, что не понимает, почему со мной так поступили. Пользуясь случаем, не только лично, но и через вашу программу поздравляю его с 50-летием. Не люблю людей лишний раз беспокоить и отнимать время, хотя сам он говорит: «Да ты что, звони». Вот юбилей — хороший повод для звонка.

В моей душе работа со Слуцким оставила столько позитива! Не только в связи с футболом, а вообще. Это творческая личность, культурный и образованный человек. Пусть у него не вышло карьеры профессионального футболиста, но огромную любовь к этой игре он воплотил в тренерской профессии. Слуцкий начинал в ней с нуля, с волгоградского двора, его никто не знал — и посмотрите, чего он добился.

Леонид Викторович, 50 — это только цифры. Самое главное — оставаться таким же бодрым, молодым, обожающим свое дело человеком. Каждый день узнавать что-то новое, так же любить футбол и жизнь, радоваться всему тому, что вы любите, — театр, цирк, кино, КВН, интеллектуальные игры. Работа и общение с вами помогают развиваться всем людям — и футболистам, и тренерам, и персоналу, и руководителям, — которые находятся рядом с вами.

(Игорь Рабинер)