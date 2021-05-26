«Арсенал» проведет летние сборы в Туле и Австрии
13:32
Тульский «Арсенал» объявил о планах на предсезонную подготовку к сезону-2021/22.
Команда вернется из отпуска 14 июня. Первый сбор туляки проведут на тренировочной базе в Мясново. С 26 июня «Арсенал» проведет еще два сбора в Австрии. Подготовка к сезону завершится 16 июля.
??????Планы на лето— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) May 26, 2021
«Арсенал» планирует провести подготовительные сборы к сезону-2021/22 в Туле и Австрии.
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В сезоне-2020/21 «Арсенал» занял 14-е место в чемпионате России, набрав 23 очка в 30 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/plany-na-leto2022/
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