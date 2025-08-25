Олусегун не перешел в «Ахмат» по религиозным причинам

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун рассказал «СЭ», почему не перешел в «Ахмат».

Ранее о возможном переходе Олусегуна из «Краснодара» в «Ахмат» сообщал журналист Иван Карпов. Позднее «РБ Спорт» добавил, что футболист не сел в машину «Ахмата», приехавшую за ним, вдруг поменяв свое решение о переходе. Позднее стало известно, что спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов повлиял на переход Олусегуна в клуб.

— Есть история, что вы уже практически были в машине «Ахмата», чтобы перейти в грозненский клуб, но вдруг поменяли свое решение и оказались в «Пари НН». Что там произошло?

— Действительно, я должен был перейти в «Ахмат», но мне нужно было следовать своим ощущениям и своей семье. Я не хотел переезжать в Грозный по религиозным соображениям. Я очень сильно уважаю «Ахмат», они играют в отличный футбол. Клуб мог бы многое дать мне. Однако я не смог бы жить в мусульманском городе Грозном со своей семьей. А я вырос в христианской семье. Мои родственники сказали, что мне нужно перейти в «Пари НН», потому что тут я буду играть намного лучше. Поэтому с точки зрения адаптации я выбрал «Пари НН».

Олусегун в 2022 году перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева». В прошлом сезоне 23-летний нигериец провел 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча.