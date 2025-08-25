Мажич больше других доверяет Кукуяну, Мешкову и Мухтарову. Назначение ассистентов вызывает вопросы

В шести турах чемпионата России-2025/26 глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич чаще других назначал судьей Павла Кукуяна — четыре раза. Из ассистентов наибольшим доверием серба пользуется Рустам Мухтаров: шесть матчей из шести возможных. А суммарно больше всего игр у Виталия Мешкова: он 11 раз работал видеоарбитром и помощником видеоарбитра, в пяти турах получал по два назначения.

Из 28 арбитров, включенных в основной и резервный списки, в поле работали 20. Не выходили в качестве судей Мешков (травмирован), Юрий Карпов, Вера Опейкина, Максим Перезва, Иван Сараев, Артур Федоров, Михаил Черемных и Павел Шадыханов.

Из 34 ассистентов задействованы 28. Без назначений остались Ярослав Калиниченко, Екатерина Курочкина, Дмитрий Маликов, Евгений Синянский, Александр Туркин и Михаил Шпильфогель.

А в двух последних турах не привлекались 12 ассистентов из 34. Помимо упомянутой шестерки не назначались Александр Богданов, Денис Петров, Арам Петросян, Станислав Попков, Андрей Филипкин и Константин Шаламберидзе. Больше трети помощников чем-то не устраивают Мажича? При этом восемь из этих 12 не работали и в первой лиге в двух последних турах.

Среди них опытные Богданов (две игры в чемпионате-2025/26), Петросян (две игры, в августе без назначений) и Шаламберидзе (1 игра, в августе без назначений).

Напомню, что летом из списка ассистентов РПЛ исключили 11 человек. Завершены карьеры Рашида Абусуева (36 лет), Дмитрия Жвакина (45 лет), Сергея Каруненко (38 лет), Максима Ковалева (40 лет), Игоря Князева (38 лет), Валентина Мурашова (ассистент ФИФА, 39 лет), Наиля Сейфетдинова (39 лет). В первую лигу перевели Андрея Гурбанова (33 года), Павла Новикова (член комитета РФС по этике, 36 лет), Дмитрия Семенова (33 года), Руслана Шекемова (34 года).