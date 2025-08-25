Олусегун: «Думаю, что «Краснодар» вновь сможет стать чемпионом»

Нападающий «Краснодара», находящийся в аренде в «Пари НН», Олакунле Олусегун пожелал экс-партнерам бороться за победу в РПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар» вновь сможет стать чемпионом. Надеюсь, они будут бороться. Но это будет не так просто. Желаю им наилучшего будущего», — сказал Олусегун «СЭ».

24 августа «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» (6:0) и поднялся на первое место в таблице РПЛ.