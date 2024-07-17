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Олусегун назвал цель «Краснодара» на новый сезон РПЛ

Виктория Кравченко
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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун рассказал, какая цель у «Краснодара» в новом сезоне РПЛ.

— «Краснодар» — это команда, которая хочет показывать яркий футбол или выигрывать трофеи?

— Для меня всегда важна победа. Это футбол, где всегда нужно отдавать всего себя на поле.

— Правильно ли понимаю, что цель «Краснодара» в новом сезоне — это победа в РПЛ?

— Да, — цитирует Олусегун «РБ Спорт».

13 июля «Краснодар» уступил «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первом туре РПЛ «быки» сыграют с «Ахматом». Матч состоится в Грозном 21 июля.

Источник: РБ Спорт
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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