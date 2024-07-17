Салихова: «Зобнин говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи капитаном он ни разу не поговорил с Соболевым»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего футболиста красно-белых Романа Зобнина о том, что в команде не место тем, кто не хочет играть за этот клуб.
«В принципе, Роман говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи вице-капитаном, а в этом сезоне капитаном, на правах этой должности он ни разу не поговорил с игроком и его не волнует состояние другого футболиста в своей команде. У них точно все нормально с понятием, что входит в функционал капитана? Или каждый сам по себе, со своими мыслями и переживаниям? Ведь, как выражается Роман, «все профессионалы»? Получается, кругом такие профессионалы, поэтому клуб при новых руководителях и при колоссальных бюджетах два года ничего не может выиграть.
Безусловно, публика любит такие заявления, но не надо забывать, что в случае, если привезут опорника, та же самая толпа напишет миллионы комментариев, что Рома — пешеход, и будет требовать отправить в глубокий запас. И всем будет наплевать на предыдущие заслуги Зобнина перед клубом, на его самоотверженность и универсальность. Просто не продлят контракт, и все. Дадут сыграть прощальный матч, как сделали с Джикией, а прощальный коридор организуют аргентинцы, парагвайцы, костариканцы, бразильцы, уругвайцы и куча других непонятных игроков, прибывших на три года в «Спартак» и призванных нести красно-белые традиции», — цитирует Sport24 Зарему.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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