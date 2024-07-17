Салихова: «Зобнин говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи капитаном он ни разу не поговорил с Соболевым»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего футболиста красно-белых Романа Зобнина о том, что в команде не место тем, кто не хочет играть за этот клуб.

«В принципе, Роман говорит правильные слова, но сильно резануло то, что, будучи вице-капитаном, а в этом сезоне капитаном, на правах этой должности он ни разу не поговорил с игроком и его не волнует состояние другого футболиста в своей команде. У них точно все нормально с понятием, что входит в функционал капитана? Или каждый сам по себе, со своими мыслями и переживаниям? Ведь, как выражается Роман, «все профессионалы»? Получается, кругом такие профессионалы, поэтому клуб при новых руководителях и при колоссальных бюджетах два года ничего не может выиграть.

Безусловно, публика любит такие заявления, но не надо забывать, что в случае, если привезут опорника, та же самая толпа напишет миллионы комментариев, что Рома — пешеход, и будет требовать отправить в глубокий запас. И всем будет наплевать на предыдущие заслуги Зобнина перед клубом, на его самоотверженность и универсальность. Просто не продлят контракт, и все. Дадут сыграть прощальный матч, как сделали с Джикией, а прощальный коридор организуют аргентинцы, парагвайцы, костариканцы, бразильцы, уругвайцы и куча других непонятных игроков, прибывших на три года в «Спартак» и призванных нести красно-белые традиции», — цитирует Sport24 Зарему.