Олимпийский чемпион Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем с «Зенитом»

Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике в командном многоборье Никита Нагорный поддержал «Ростов» перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«Ребята, всем привет. Меня зовут Нагорный Никита. Сегодня у нас важная игра. Хочу пожелать «Ростову» удачи, успехов, чтобы всё получилось. Буду болеть. Приезжал к ребятам на базу перед соревнованиями и зарядился энергией — вот к чему это привело (показывает золотую медаль). Держим за вас кулачки!» — сказал Нагорный на видео в Instagram дончан.

Встреча «Ростов» — «Зенит» пройдет 1 августа в Ростове-на-Дону, начало — в 20.00 (мск).

Ранее Нагорный сообщал, что болеет за «Ростов» и восхищается тренером Валерием Карпиным. При этом 24-летний Нагорный также поддерживает ростовский СКА.