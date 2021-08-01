Олимпийский чемпион Нагорный обратился к «Ростову» перед матчем с «Зенитом»
Олимпийский чемпион-2020 по спортивной гимнастике в командном многоборье Никита Нагорный поддержал «Ростов» перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
«Ребята, всем привет. Меня зовут Нагорный Никита. Сегодня у нас важная игра. Хочу пожелать «Ростову» удачи, успехов, чтобы всё получилось. Буду болеть. Приезжал к ребятам на базу перед соревнованиями и зарядился энергией — вот к чему это привело (показывает золотую медаль). Держим за вас кулачки!» — сказал Нагорный на видео в Instagram дончан.
Встреча «Ростов» — «Зенит» пройдет 1 августа в Ростове-на-Дону, начало — в 20.00 (мск).
Ранее Нагорный сообщал, что болеет за «Ростов» и восхищается тренером Валерием Карпиным. При этом 24-летний Нагорный также поддерживает ростовский СКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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