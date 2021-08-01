Кержаков: «Для «Нижнего» каждый матч — событие»
Главный тренер «Нижнего Новгорда» Александр Кержаков перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» отметил, что для команды каждая игра — событие.
«Для нас каждый матч — событие. Мы дебютируем в РПЛ, — отметил Кержаков в эфире «Матч Премьер». — Готовимся к каждому матчу как к чему-то особенному. Так и команда готовится, и весь тренерский штаб. Поэтому для нас это знаменательное событие. Хотим показать себя в каждой игре».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю