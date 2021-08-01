«Урал» — «Нижний Новгород»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Нижнего Новгорода» на матч 2-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча «Урал» — «Нижний Новгород» пройдет в Екатеринбурге, начало — в 17.30 (мск).
Стартовый состав «Урала»: Годзюр — Герасимов, Кулаков, Адамов, Йовичич, Подберезкин, Егорычев, Железнов, Августиняк — Бикфалви, Панюков.
Запасные: Помазун, Рыков, Насыров, Колесниченко, Шмыков, Мишкич, Ибрахимай, Гагнидзе, Арт. Максименко, Агеев.
Стартовый состав «Нижнего Новгорода»: Нигматуллин — Ал. Козлов, Каккоев, Миладинович, Гоцук, Масоэро — Сапета, Калинский, Шарипов, Ткачук — Балай.
Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Горбунов, Берковский, Сулейманов.
Нижегородцы с тремя очками занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 15-я строчка и 0 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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