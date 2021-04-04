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«Ростов» — «Спартак»: Махатадзе вывел хозяев вперед

19:37
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Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе отличился в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Он вывел хозяев вперед — 2:1.

У ростовчан был хороший шанс забить гол после ошибки Айртона, который не попал по мячу в своей штрафной. Однако Дмитрий Полоз не смог переиграть Александра Максименко. Тем не менее, Полоз оказался первым на подборе и выкатил мяч под удар Махатадзе, который пробил точно в угол.

Ростов — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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