«Тамбов» — ЦСКА: стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и ЦСКА на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ. Матч пройдет сегодня, 4 апреля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске (начало — в 16.30 по московскому времени).
«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.
Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.
ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.
Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.
«СЭ» проведет трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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