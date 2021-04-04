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«Тамбов» — ЦСКА: стартовые составы

15:22
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Стали известны стартовые составы «Тамбова» и ЦСКА на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ. Матч пройдет сегодня, 4 апреля, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске (начало — в 16.30 по московскому времени).

«Тамбов»: Сычев, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Тамбов» — ЦСКА.

Тамбов — ЦСКА

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