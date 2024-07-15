Агент Тичича: «Лука приехал в Россию, чтобы перейти в топ-клуб»

Боян Лазаревич, агент полузащитника «Пари НН» Луки Тичича, прокомментировал переход футболиста в нижегородский клуб.

— У Луки не было сомнений относительно переезда в Россию, для него было четко понятно, что там безопасно, он понимал, что это хорошее предложение. В первый раз мы общались с клубом еще в январе, и когда «Пари НН» пришел за Тичичем во второй раз, трансфер состоялся. При этом были и другие предложения.

— Верите, что в будущем Лука сможет перейти в российский топ-клуб?

— Да, верю. Это основная цель, ради которой мы приехали в Россию, — цитирует Лазаревича «РБ Спорт».

23-летний словенец подписал соглашение с «Пари НН» до 30 июня 2027 года.