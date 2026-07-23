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Судейство

24-летний Заика назначен на матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов», Абросимов — на игру ЦСКА — «Балтика»

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Абросимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил судей и инспекторов на матчи 1-го тура чемпионата России-2026/27.

На первую игру нового сезона РПЛ ЦСКА — «Балтика» главным судьей назначен Иван Абросимов, ВАР — Евгений Буланов. Встречу «Динамо» Москва — «Крылья Советов» доверили 24-летнему арбитру Матвею Заике.

Матч «Акрон» — «Зенит» будет судить Андрей Прокопов, Рафаэль Шафеев назначен на встречу «Спартак» — «Родина».

Кирилл Левников будет главным арбитром игры «Локомотив» — «Ахмат», а Артем Чистяков судит матч «Рубин» — «Краснодар».

24 июля (пятница)

ЦСКА — «Балтика»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.

25 июля (суббота)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый.

«Акрон» — «Зенит»: судья — Андрей Прокопов

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.

«Факел» — «Динамо» Махачкала: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.

«Спартак» — «Родина»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Владимир Казьменко.

26 июля (воскресенье)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Никита Новиков

Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.

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РПЛ
Матвей Заика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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