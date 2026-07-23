24-летний Заика назначен на матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов», Абросимов — на игру ЦСКА — «Балтика»
РФС объявил судей и инспекторов на матчи 1-го тура чемпионата России-2026/27.
На первую игру нового сезона РПЛ ЦСКА — «Балтика» главным судьей назначен Иван Абросимов, ВАР — Евгений Буланов. Встречу «Динамо» Москва — «Крылья Советов» доверили 24-летнему арбитру Матвею Заике.
Матч «Акрон» — «Зенит» будет судить Андрей Прокопов, Рафаэль Шафеев назначен на встречу «Спартак» — «Родина».
Кирилл Левников будет главным арбитром игры «Локомотив» — «Ахмат», а Артем Чистяков судит матч «Рубин» — «Краснодар».
24 июля (пятница)
ЦСКА — «Балтика»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.
25 июля (суббота)
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Эдуард Малый.
«Акрон» — «Зенит»: судья — Андрей Прокопов
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Факел» — «Динамо» Махачкала: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Мацюра.
«Спартак» — «Родина»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Владимир Казьменко.
26 июля (воскресенье)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Никита Новиков
Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Колобаев.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Лапочкин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1