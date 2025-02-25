Смородская разочарована уходом Карпина из «Ростова»: «Видно, он очень устал»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
«Мне очень грустно. Карпин — великолепный тренер, я так думала и думаю сейчас. Все это так неожиданно, перед возобновлением чемпионата. Видно, он очень устал. Там очень сложная логистика, трудно везде добираться, и мне кажется, что он неудовлетворен трансферами, которые сделал клуб. Ему не покупали игроков, которых он хотел бы тренировать», — сказала Смородская «СЭ».
56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.
«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.
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