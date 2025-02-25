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25 февраля 2025, 16:46

Смородская разочарована уходом Карпина из «Ростова»: «Видно, он очень устал»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Мне очень грустно. Карпин — великолепный тренер, я так думала и думаю сейчас. Все это так неожиданно, перед возобновлением чемпионата. Видно, он очень устал. Там очень сложная логистика, трудно везде добираться, и мне кажется, что он неудовлетворен трансферами, которые сделал клуб. Ему не покупали игроков, которых он хотел бы тренировать», — сказала Смородская «СЭ».

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России.

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Александр Абустин

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Валерий Карпин
ФК Ростов
Ольга Смородская
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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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