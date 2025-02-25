«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: дата и время начала матча 19-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Локомотивом» в 19-м туре РПЛ в пятницу, 28 февраля. Игра состоится на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» Махачкала — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.00 мск.

По итогам 18 туров премьер-лиги команда из Махачкалы набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Железнодорожники с 35 баллами идут на пятой строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

28 февраля 2025, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)

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