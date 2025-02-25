В Госдуме поддержали решение Карпина уйти из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом».
«Мне кажется, это неплохое решение, что он решил сосредоточиться на сборной. Сегодня наша сборная переживает сложные времена, с учетом того, что она во многом лишена участия в международных соревнованиях. Даже товарищеские игры находятся с трудом. Поэтому сборной нужен авторитетный наставник, человек, который смог бы в столь сложные времена сплотить коллектив и создать условия для того, чтобы команда не стагнировала, а, наоборот, прогрессировала. Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузерами, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня. Я надеюсь, что он действительно искренне решил уйти из «Ростова», для того чтобы сосредоточиться на сборной. Возможно, у него есть еще какие-то причины, о которых мы пока не знаем. Но если причина ухода действительно в этом, то на сборной, скорее всего, это скажется положительно», — сказал Свищев «СЭ».
56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».
«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -