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25 февраля 2025, 16:41

В Госдуме поддержали решение Карпина уйти из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом».

«Мне кажется, это неплохое решение, что он решил сосредоточиться на сборной. Сегодня наша сборная переживает сложные времена, с учетом того, что она во многом лишена участия в международных соревнованиях. Даже товарищеские игры находятся с трудом. Поэтому сборной нужен авторитетный наставник, человек, который смог бы в столь сложные времена сплотить коллектив и создать условия для того, чтобы команда не стагнировала, а, наоборот, прогрессировала. Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузерами, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня. Я надеюсь, что он действительно искренне решил уйти из «Ростова», для того чтобы сосредоточиться на сборной. Возможно, у него есть еще какие-то причины, о которых мы пока не знаем. Но если причина ухода действительно в этом, то на сборной, скорее всего, это скажется положительно», — сказал Свищев «СЭ».

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Денис Сафронов

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Дмитрий Свищев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
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