В Госдуме поддержали решение Карпина уйти из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина расторгнуть соглашение с «Ростовом».

«Мне кажется, это неплохое решение, что он решил сосредоточиться на сборной. Сегодня наша сборная переживает сложные времена, с учетом того, что она во многом лишена участия в международных соревнованиях. Даже товарищеские игры находятся с трудом. Поэтому сборной нужен авторитетный наставник, человек, который смог бы в столь сложные времена сплотить коллектив и создать условия для того, чтобы команда не стагнировала, а, наоборот, прогрессировала. Когда мы вернемся, сборная должна быть подготовленной: не лузерами, а командой, способной показать хороший футбол европейского уровня. Я надеюсь, что он действительно искренне решил уйти из «Ростова», для того чтобы сосредоточиться на сборной. Возможно, у него есть еще какие-то причины, о которых мы пока не знаем. Но если причина ухода действительно в этом, то на сборной, скорее всего, это скажется положительно», — сказал Свищев «СЭ».

56-летний специалист возглавлял «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».

«Ростов» занимает седьмое место в таблице РПЛ. Команда набрала 26 очков в 18 турах. 2 марта «Ростов» примет московское «Динамо» в 19-м туре чемпионата.

Денис Сафронов