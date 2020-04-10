Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в эфире «СЭ» рассказал о занятиях во время карантина.

— Я нахожусь дома, смотрю сериалы в огромном количестве. Сейчас модно заниматься самообразованием, а я занимаюсь саморазрушением путем просмотра видосов на ютубе. Получаю от этого удовольствие, ну еще тренируюсь каждый день. Бегаю по лестнице, мои умные часы говорят, что я — молодец.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.