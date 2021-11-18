«Я в последнее время только лечился, не играл». Шатов объяснил, почему приостановил карьеру

Полузащитник Олег Шатов объяснил, почему решил расторгнуть контракт с «Рубином» и приостановить карьеру.

«Тут много причин. Я думал в первую очередь о себе, о клубе, как это лучше всего преподнести, чтобы все были в максимально выигрышной ситуации. Принял решение для себя просто — в последнее время я только лечился, не играл. Для меня, как для футболиста, это был очень тяжелый период. Я как мог его проходил, справлялся, но иногда нужно вовремя остановиться, выпрыгнуть из этого колеса. Клубок с каждой новой микротравмой нарастает и потом у тебя не будет сил и возможностей его распутать. Я понял, что лучше выйду, посмотрю на себя со стороны: куда я двигаюсь, чего хочу, для чего я это делаю. У меня сейчас есть время два месяца, чтобы разобраться с собой, с головой, со здоровьем. Если пойму, что у меня до сих пор страсть, и я скучаю по футболу, я обязательно вернусь.



Я точно знаю, что я сделаю эту попытку, потому что я реально люблю футбол, реально дорожу этим, это большая часть моей жизни. В январе буду принимать решение. Мы уже поговорили с клубом — возможно, если у меня будут желание, здоровье и мотивация, я буду конкурентоспособен, я могу в январе появиться на сборах «Рубина» в Турции. Мы поговорили с Рустемом Саймановым и Леонидом Слуцким, они сказали: ты можешь напрямую позвонить и приехать. Почему я не стал тянуть до января? Я понимаю, что должен помочь клубу, потому что впереди трансферное окно.



Если бы я принял это решение в январе, клубу пришлось бы быстро искать российского футболиста. Ведь иностранная заявка полностью сформирована. Плюс построение тренировочного процесса делается заранее. Я решил, что так будет правильно и по отношению к клубу, и самому себе. Я никого не обманывал, принял решение, хотя для кого-то оно может быть непонятно. Это мое решение и оправдываться я ни перед кем не собираюсь. Отвечать за него только мне», — приводит официальный сайт «Рубина» слова Шатова.

Сегодня, 18 ноября «Рубин» объявил о расторжении контракта с 31-летним Шатовым, поскольку он решил приостановить карьеру.