Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев успешно перенес операцию, сообщил «СЭ» глава департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов 2 марта.

«Олег Иванович прооперирован. Операция прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», — заявил Фетисов.

Ранее 2 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что 67-летний специалист госпитализирован с инфарктом в Москве.

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.

(Артем Калинин)

На сайте «СЭ» Олег Романцев отвечает на вопросы болельщиков в рубрике «Спросите у Романцева»