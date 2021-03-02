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Источник: бывший тренер «Спартака» Романцев госпитализирован в Москве

09:52
Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Олег Романцев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован с инфарктом в Москве, сообщает РЕН ТВ 2 марта. По данным источника, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

На данный момент нет информации, что стало причиной резкого ухудшение здоровья 67-летнего специалиста.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/807997-eks-trener-spartaka-romantsev-gospitalizirovan-v-reanimatsiiu

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