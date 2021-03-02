Источник: бывший тренер «Спартака» Романцев госпитализирован в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован с инфарктом в Москве, сообщает РЕН ТВ 2 марта. По данным источника, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

На данный момент нет информации, что стало причиной резкого ухудшение здоровья 67-летнего специалиста.