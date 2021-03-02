Источник: бывший тренер «Спартака» Романцев госпитализирован в Москве
09:52
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован с инфарктом в Москве, сообщает РЕН ТВ 2 марта. По данным источника, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
На данный момент нет информации, что стало причиной резкого ухудшение здоровья 67-летнего специалиста.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/807997-eks-trener-spartaka-romantsev-gospitalizirovan-v-reanimatsiiu
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