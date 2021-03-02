Суд арестовал недвижимость Промеса стоимостью 2,7 миллиона евро

Суд арестовал недвижимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса, информирует De Telegraaf 1 марта. Речь идет о доме в Утрехте стоимостью 2,1 миллиона евро, а также строении рядом с ним стоимостью 600 тысяч евро.

По словам адвоката Иегуди Московица, арест недвижимости был произведен в рамках уголовного дела в качестве обеспечения иска о возмещении ущерба.

В декабре Промес был арестован в Амстердаме и провел три дня в СИЗО по делу о нападении с ножом на родственника на семейной вечеринке летом 2020 года.

Пока футболист остается подозреваемым. По сообщениям голландских СМИ, Промесу может грозить до четырех лет тюрьмы.

Адвокат Промеса позже заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было. Сам игрок также отрицает обвинения.

Напомним, в конце февраля Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Его контракт рассчитан на 3,5 года.