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«Спартак» пожелал здоровья Романцеву

10:34
Олег Романцев. Фото ФК «Спартак»
Олег Романцев. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» 2 марта на своей странице в Twitter пожелал выздоровления бывшему главному тренеру клуба Олегу Романцеву.

«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру», — сообщается в заявлении клуба.

Как сообщал «СЭ» 2 марта, 67-летний специалист чувствует себя хорошо после операции.

Ранее 2 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Романцев госпитализирован с инфарктом в Москве.

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.

На сайте «СЭ» Олег Романцев отвечает на вопросы болельщиков в рубрике «Спросите у Романцева»

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