«Спартак» пожелал здоровья Романцеву

«Спартак» 2 марта на своей странице в Twitter пожелал выздоровления бывшему главному тренеру клуба Олегу Романцеву.

«Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное. Желаем здоровья великому тренеру», — сообщается в заявлении клуба.

Как сообщал «СЭ» 2 марта, 67-летний специалист чувствует себя хорошо после операции.

Ранее 2 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что Романцев госпитализирован с инфарктом в Москве.

Олег Романцев госпитализирован в Москве сегодня утром. Ему успешно проведена операция на сердце, состояние стабильное.



Желаем здоровья великому тренеру! pic.twitter.com/oXUuRL4pRh — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 2, 2021

Олег Романцев — чемпион СССР в составе «Спартака» (1979 год) в качестве игрока, чемпион СССР-1989 и восьмикратный чемпион России с московским клубом как главный тренер.

На сайте «СЭ» Олег Романцев отвечает на вопросы болельщиков в рубрике «Спросите у Романцева»