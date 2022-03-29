Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» судейские скандалы в Тинькофф РПЛ.

— Насколько справедлива условная дисквалификация до конца сезона Леонида Слуцкого за его реакцию на судейство матча «Рубина» с «Ростовом»?

— Считаю, что даже для условной дисквалификации ничего крамольного Леонид Викторович не сказал. И обсуждать нужно не его поведение, а то, почему тема судейства продолжает оставаться в нашем футболе одной из главных проблем. Вот о чем надо говорить и писать журналистам, а не оценивать поведение возмущенного судейскими ошибками тренера. Лично я Слуцкого понимаю — сам проходил через это. А вот арбитров, извините, понять не могу. Известно, что даже у самого удачливого тренера врагов всегда хватает. А потому попрошу уважаемого мной Леонида Викторовича постараться не давать им лишнего повода трепать свое доброе имя. Удачи вам и не сдаваться!

Напомним, что после матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешкова. Тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.