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«Почему уже который год обсуждается эта тема?»: Романцев высказался об ужесточении лимита на легионеров

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал предложение ужесточить лимит на легионеров.

— Говоря об ужесточении лимита легионеров, Миодраг Божович заявил, что это не принесет пользы. И привел в пример Англию, Испанию, Италию, Германию, где ограничений, по сути, не существует, но это не мешает иметь там сильные сборные. А ЦСКА и «Зенит» побеждали в еврокубках, когда лимита в России не было. Почему же с таким упорством навязывается идея ужесточения числа иностранцев?

— Признаюсь, я и сам не очень пониманию, почему уже который год обсуждается эта тема. Ясно ведь, что Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни, Думбия были украшением нашего чемпионата, настоящими творцами игры! На них ходил болельщик, с них брала пример молодежь. Но это сливки. И чтобы заполучить звездных футболистов, клубы выкладывали немалые деньги. Но такие миллионы есть не у каждого. Вот им и приходилось покупать за рубежом игроков по доступной цене. Отсюда и пошел поток второсортных легионеров, которые частенько оказывались на лавке. Не открою Америку, если еще раз напомню, как этого удалось избежать в Англии. Там ассоциация не допускала появления легионеров, которые не провели необходимого количества матчей за национальные сборные. Просто и разумно. И не надо тратить время на совещаниях, обсуждая и доказывая, сколько можно иметь иностранцев нашим командам.

Легендарный тренер &laquo;Спартака&raquo; Олег Романцев о&nbsp;шансах Краснодара и&nbsp;ЦСКА на&nbsp;чемпионство, Станковиче, Карпине и&nbsp;лимите.«ЦСКА и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство». Романцев — о Станковиче, Карпине и лимите
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Олег Романцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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