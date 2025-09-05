Махачкалинское «Динамо» попросило «Краснодар» арендовать Пальцева: «В январе пойдут денежные отношения»

Гендиректор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о перехода защитника Валентина Пальцева в «Краснодар».

— Почему Пальцев был отдан в аренду с последующим выкупом?

— Мы попросили «Краснодар» по определенной причине. Нас такая форма устраивает. Это наша просьба. В январе трансфер должен вступить официально, тогда пойдут денежные отношения. Даже не сомневаюсь, что Пальцев будет блистать. Для нас почетно, что он ушел к действующему чемпиону. Это важно. Плюс это оценка работы.

24-летний футболист перешел в «Краснодар» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 23 января 2026 года и включает в себя обязательную опцию выкупа. Контракт защитника с «Краснодаром» будет рассчитан до конца июня 2030 года.