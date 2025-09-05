Романцев: «ЦСКА и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ.

— Во время предыдущего общения в «СЭ» вы сказали, что раньше пятого-шестого тура определить тех, кто будет бороться за чемпионство, нереально. Сейчас уже такая возможность появилась?

— В какой-то степени. Хотя уже сейчас мне, как и уважаемому Валерию Газзаеву, ясно, что во встрече ЦСКА и «Краснодара» оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото. Тем более у них есть кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен, у армейцев — вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев. Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой — на одном дыхании!

Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего «Зенит». О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов. И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители.

Не думаю, что на золоте уже поставили крест «Спартак» и «Динамо». Да, они пока отстают даже от «Балтики» и «Локомотива», у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру. Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре.