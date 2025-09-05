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Романцев: «ЦСКА и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ.

— Во время предыдущего общения в «СЭ» вы сказали, что раньше пятого-шестого тура определить тех, кто будет бороться за чемпионство, нереально. Сейчас уже такая возможность появилась?

— В какой-то степени. Хотя уже сейчас мне, как и уважаемому Валерию Газзаеву, ясно, что во встрече ЦСКА и «Краснодара» оба клуба показали футбол, позволяющий считать их главными претендентами в борьбе за золото. Тем более у них есть кем решать эту задачу. У действующего чемпиона это Кордоба, Сперцян, Черников, Акгацев, Перрен, у армейцев — вышедшие на первые роли молодые Кисляк с Глебовым, Обляков, Мойзес и, конечно, Акинфеев. Были опасения, что команда столкнется с трудностями из-за прихода нового тренера. Но благодаря Челестини, который сразу наладил контакт с игроками, они уже позади. Что и подтвердили семь туров, без поражений пройденные командой — на одном дыхании!

Кто может составить конкуренцию этим клубам? Прежде всего «Зенит». О чем сразу же заявил его новый председатель правления Константин Зырянов. И хотя питерцы начали сезон не так ярко, как ожидали болельщики, им вполне по силам решить эту задачу. Семак располагает одним из самых мощных составов в лиге, там очень качественные исполнители.

Не думаю, что на золоте уже поставили крест «Спартак» и «Динамо». Да, они пока отстают даже от «Балтики» и «Локомотива», у которых цели поскромнее, но все будет зависеть от того, как быстро Станкович и Карпин поставят игру. Думаю, чемпионская гонка получится такой же горячей, как в прошлом сезоне, когда все решилось в последнем туре.

Легендарный тренер &laquo;Спартака&raquo; Олег Романцев о&nbsp;шансах Краснодара и&nbsp;ЦСКА на&nbsp;чемпионство, Станковиче, Карпине и&nbsp;лимите.«ЦСКА и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство». Романцев — о Станковиче, Карпине и лимите
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Олег Романцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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