«Спартак» объявил о переходе защитника Кристофера Ву

Защитник Кристофер Ву подписал контракт со «Спартаком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним камерунцем рассчитано до лета 2029 года.

Ву выступал за «Ренн» с 2022 года. На его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 60 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.