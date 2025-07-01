Футбол
1 июля, 15:25

Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Дали Заболотному шанс проявить себя в команде»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансфер нападающего Антона Заболотного.

1 июля «Спартак» объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом. Соглашение рассчитано на один сезон.

— Мы искали большого форварда. Дали Заболотному шанс проявить себя в команде, — сказал Малышев. — Надеюсь, это не последний трансфер. Рассматривали разные варианты.

— Приход Заболотного не значит, что будете прощаться с кем-то из нападающих, например с Угальде?

— Нет, не значит.

— Каковы итоги сезона?

— Мы не удовлетворены итогами прошлого сезона. Совершенно точно. Рассчитываем, что Деян сможет улучшить результаты. Задача на сезон — победа в чемпионате. Слова Зобнина про Заболотного? Я думаю, он пошутил.

— Уходит ли Комбаров?

— Окончательного решения нет. С Павлом Андреевым мы работаем. Это один из крупнейших агентов.

— Обращался ли «Зенит» к вам по Пруцеву?

— Нет.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».

Антон Заболотный
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
  • Jean4

    Клоуны.

    01.07.2025

  • Alar

    Спартак дал Заболотному шанс проявить себя в команде, получая зарплату около 4,5 млн рублей в месяц! Хороший шанс, любой бы согласился)))

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    "Задача на сезон — победа в чемпионате." С Антоном стала более реальна!

    01.07.2025

  • zg

    Как связанна работа Комбарова с "работой" клуба с агентишкой?

    01.07.2025

    • Заболотный: «Мне говорили, что я не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю»

    В ЦСКА рассказали о переговорах по Матеушу Алвешу
