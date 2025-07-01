Заболотный: «Мне говорили, что я не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю»

Пресс-служба «Спартака» представила новичка Антона Заболотного роликом с его монологом о карьере.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом 1 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Всю карьеру ему говорят... А он делает!» — говорится в подписи к видео.

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», — сказал Заболотный в ролике.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».