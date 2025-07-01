Футбол
1 июля, 15:19

Заболотный: «Мне говорили, что я не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Заболотный.
Фото Скриншот видео, ФК «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» представила новичка Антона Заболотного роликом с его монологом о карьере.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 34-летним форвардом 1 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Всю карьеру ему говорят... А он делает!» — говорится в подписи к видео.

«Мне много чего говорили. Мне говорили, что я не заиграю в РПЛ. Мне говорили, что я никогда не сыграю за сборную. Мне говорили, что я могу забивать только в пустые и детям. Мне говорили, что я деревянный. Мне говорили, что я не буду решать в важных матчах. Мне говорили, что я никогда не попаду в самый титулованный клуб страны. Всю карьеру мне говорят, а я делаю», — сказал Заболотный в ролике.

В прошедшем сезоне Заболотный провел 31 матч за «Химки» во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее форвард также играл в ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо» и «Урале».

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.«Спартак» берет Заболотного, Сергеев идет в «Динамо», Тикнизян в Сербии. Таблица трансферов РПЛ

Популярное видео
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
  • zg

    Должны сработаться!)

    02.07.2025

  • Степочкин

    У Заболотного может не идти мяч в ворота, но он будет пахать до последней минуты, с забинтованной головой напрягать оборону и вратаря соперника. Никто никогда не скажет что Антон не старался в играх. Удачи в новом клубе!

    01.07.2025

  • Kirill Boglovsky

    Наверное, это про "Химки"

    01.07.2025

  • Пищевик Тушинский

    Сейчас питерские заистерят после слов про самый титулованный клуб. Обратяться в КДК и потребуют дисквалификации или Лозанну напишут. Ветераны письмо Путину напишут открытое. Это старые стукачи и нытики. У них даже столетие два года подряд

    01.07.2025

  • Дядька

    Самый титулованный это тот у кого выше одновременно качество и разнообразие титулов.

    01.07.2025

  • Valekka

    В Спартаке не хватает разрушителей......атаки??!!:hugging::thinking: ------------------------- Если без шуток,то кто знает,кто знает-а вдруг?!

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Денисов будет выполнять навесы на Антона :basketball:!

    01.07.2025

  • Охотник на свинорылых

    Денисов будет отыгрывать , так всё в порядке :joy:

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ждём красивых голов, забитых в силовой манере форвардом таранного типа! Теперь Зениту и ЦСКА конец.

    01.07.2025

  • hant64

    Молодец, Антон, ты реально крут - ну а как может быть иначе у человека, просто не умеющего играть в этот самый пресловутый футбол, но играющего уже полтора десятка лет в него, причём в России на самом высоком уровне.

    01.07.2025

  • Clever77

    Ролик наикрутейший слепили! Особенно круто Заболотный на фоне золотых мячей :rofl::joy::sweat_smile:

    01.07.2025

  • bandradio

    Про самый титулованный футбольный клуб в мире - мадридский Реал, ему случайно не говорили? А то Хаби Алонсо уже напрягся.

    01.07.2025

  • Старичела

    Прогиб засчитан

    01.07.2025

  • zg

    Лихо!Прям с ходу и с козырей!:rofl::rofl::rofl::rofl:

    01.07.2025

    • Бабаев — об интересе «Фенербахче» к Кисляку: «Этот вопрос закрыт, сейчас не время уходить в Турцию»

    Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Дали Заболотному шанс проявить себя в команде»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    18.10 13:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
    18.10 13:00
    Пари НН – Акрон
    		 - : -
    18.10 15:15
    Спартак – Ростов
    		 - : -
    18.10 17:30
    Динамо Мх – Краснодар
    		 - : -
    18.10 19:45
    Локомотив – ЦСКА
    		 - : -
    19.10 14:30
    Сочи – Зенит
    		 - : -
    19.10 17:00
    Рубин – Балтика
    		 - : -
    19.10 19:30
    Динамо – Ахмат
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
    Вся статистика

