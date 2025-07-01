В ЦСКА рассказали о переговорах по Матеушу Алвешу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу полузащитника «Сан-Паулу» Матеуша Алвеша.

«Матеуш Алвеш? Переговоры ведутся. Пока все на подготовительной стадии. Он в шорт-листе. Давайте дождемся официальных результатов», — сказал Бабаева.

Алвес играет за основную команду «Сан-Паулу» с января 2025 года. За это время он принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до конца 2028 года.