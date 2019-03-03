Олег Кононов – о Глушакове в запасе: "У нас на одну позицию несколько человек"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему оставил в запасе на матч 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) капитана и полузащитника Дениса Глушакова.

– Почему оставили в запасе Глушакова? – вопрос Кононову.

– У нас достаточно футболистов, которые претендуют на одну позицию. И играть будут те, кто нужен на данный момент. Все игроки достойны играть с первых минут. Я выбрал этот вариант, потому что должны были играть Гулиев и Зобнин. А Глушаков вышел во втором и усилил игру, на мой взгляд.

(Александр Рогулев)

Все о чемпионате России – здесь