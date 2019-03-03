21:31 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов – о Глушакове в запасе: "У нас на одну позицию несколько человек"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов объяснил, почему оставил в запасе на матч 18-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) капитана и полузащитника Дениса Глушакова.

– Почему оставили в запасе Глушакова? – вопрос Кононову.

– У нас достаточно футболистов, которые претендуют на одну позицию. И играть будут те, кто нужен на данный момент. Все игроки достойны играть с первых минут. Я выбрал этот вариант, потому что должны были играть Гулиев и Зобнин. А Глушаков вышел во втором и усилил игру, на мой взгляд.
(Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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