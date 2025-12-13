Олег Иванов — о Карпине в «Динамо»: «Я понимал: игроки сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так»
Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо».
«Одно дело работать в «Ростове», где нет никакого давления, куча молодежи, можно спокойно экспериментировать. Например, настаивать на коротком розыгрыше мяча от своих ворот. «Динамо» — совсем другая история. Здесь осечек не прощают. Ни руководство, ни болельщики. Да и игроки собраны опытные, с именем. Я понимал: они сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так.
Феерично стартануть не удалось. Наоборот, почти в каждом матче кто-то совершал результативную ошибку — в основном при выходе из обороны. Футболисты занервничали, пропала уверенность. Они стали думать уже не о том, что требует тренер, а рассуждали в таком ключе — ой, да зачем мне это надо, сейчас опять все закончится привозом, на меня накинутся фанаты и журналисты...
Плюс проблемы с атакой. Недавно попалась на глаза статистика, что «Динамо» при Карпине было самой бьющей командой чемпионата, занимало первое место по пробегу. Но что толку — если постоянно создаешь моменты, а реализация хромает? В общем, все это не способствовало набору очков, давило психологически.
В то же время у меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, «Динамо» после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны.
Все-таки Осипенко пока явно не в своей тарелке, а Фернандес и Маричаль смотрелись понадежнее, когда играли в связке с опытнейшим Бальбуэной. Тот защитник не самый быстрый, но грамотно выбирал позицию, мог подсказать, где надо располагаться. С тем же Осипенко такого взаимопонимания нет», — написал Иванов для «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|
2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|
4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|
5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|
6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|
7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|
8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|
9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|
10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|
11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|
12
|Кр. Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|
13
|Динамо Мх
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|
14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|
15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|
16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
|27.02
|19:30
|Зенит – Балтика
|- : -
|28.02
|12:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|28.02
|14:30
|Динамо Мх – Рубин
|- : -
|28.02
|17:00
|Локомотив – Пари НН
|- : -
|28.02
|19:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|1.03
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|1.03
|16:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|1.03
|19:00
|Ахмат – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|16
|1
|6
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4