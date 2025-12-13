Футбол
13 декабря, 00:15

Олег Иванов — о Карпине в «Динамо»: «Я понимал: игроки сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил работу Валерия Карпина в московском «Динамо».

«Одно дело работать в «Ростове», где нет никакого давления, куча молодежи, можно спокойно экспериментировать. Например, настаивать на коротком розыгрыше мяча от своих ворот. «Динамо» — совсем другая история. Здесь осечек не прощают. Ни руководство, ни болельщики. Да и игроки собраны опытные, с именем. Я понимал: они сразу начнут выражать недовольство, если что-то пойдет не так.

Феерично стартануть не удалось. Наоборот, почти в каждом матче кто-то совершал результативную ошибку — в основном при выходе из обороны. Футболисты занервничали, пропала уверенность. Они стали думать уже не о том, что требует тренер, а рассуждали в таком ключе — ой, да зачем мне это надо, сейчас опять все закончится привозом, на меня накинутся фанаты и журналисты...

Плюс проблемы с атакой. Недавно попалась на глаза статистика, что «Динамо» при Карпине было самой бьющей командой чемпионата, занимало первое место по пробегу. Но что толку — если постоянно создаешь моменты, а реализация хромает? В общем, все это не способствовало набору очков, давило психологически.

В то же время у меня не было ощущения полной безнадеги. Если бы Карпин продолжил работу, «Динамо» после зимних сборов наверняка бы прибавило. Не только за счет внутренних резервов, но и точечного усиления. В первую очередь центра обороны.

Все-таки Осипенко пока явно не в своей тарелке, а Фернандес и Маричаль смотрелись понадежнее, когда играли в связке с опытнейшим Бальбуэной. Тот защитник не самый быстрый, но грамотно выбирал позицию, мог подсказать, где надо располагаться. С тем же Осипенко такого взаимопонимания нет», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»

Валерий Карпин
Олег Иванов (футбол)
ФК Динамо (Москва)
