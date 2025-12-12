УЕФА выплатит РФС 3,8 миллиона евро за неучастие в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Российскому футбольному союзу (РФС) 3,83 миллиона евро по программе солидарных выплат клубам, не участвующим в общих этапах еврокубковых турниров, сообщается на сайте организации.

Размер выплат зависит от положения в рейтинге УЕФА и формируется из двух компонентов — 70 процентов определяется позицией страны в списке, 30 процентов рассчитываются пропорционально доходам клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках.

Россия занимает 30-е место в клубном рейтинге ассоциаций в сезоне-2025/26.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.