Олег Иванов: "Хорошо, что пропустив мяч, "Ахмат" смог отыграться, еще прибавить и победить"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1). Он отметил, что игра получилась тяжелой.

– Тяжелая игра, – приводит пресс-служба клуба слова Иванова. – Глядя на турнирную таблицу, можно сказать, что это была игра за шесть очков. Хорошо, что пропустив мяч, смогли отыграться, еще прибавить и победить.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

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