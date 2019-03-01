Около тысячи болельщиков "Зенита" приедут в Екатеринбург на матч с "Уралом"

Около тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга ожидается на матче 18-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Зенитом". Об этом сообщил пресс-атташе екатеринбургского клуба Никита Медведевских.

Матч "Урал" - "Зенит" пройдет 2 марта на стадионе "Екатеринбург-Арена", вмещающем более 35 тысяч зрителей.

- На игре Российской премьер-лиги ожидается порядка 20 тысяч зрителей, - цитирует ТАСС Медведевских. - Таким образом, клубу удалось реализовать 90 процентов выпущенных в продажу билетов. Около тысячи болельщиков из Санкт-Петербурга расположатся на приставной трибуне D. Билеты на вторую приставную трибуну будут держать в резерве, пока болельщики не выкупят места в чаше стадиона.

Болельщики будут смотреть игру в комфортных условиях. До сих пор опыта проведения игр на "Екатеринбург-Арене" ранней весной у нас не было, поэтому спрогнозировать, как отреагируют болельщики на холодную погоду, было трудно. Но результатами мы довольны.