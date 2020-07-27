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Один зенитовец не включил Дзюбу в тройку лучших игроков сезона

17:15
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит» Итоги голосования игроков «Зенита». Фото "СЭ"
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Только один футболист «Зенита» не назвал нападающего Артема Дзюбу в тройке лучших футболистов сезона. Им стал Йордан Осорио. Венесуэлец поставил на все три призовых места своих одноклубников: Дугласа Сантоса, Малкома и Вильмара Барриоса.

В сезоне-2019/20 Дзюба разделил с партнером по атаке Сердаром Азмуном титул лучшего бомбардира (по 17 голов), а также стал лучшим ассистентом лиги второй сезон подряд (13 передач).

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — в ближайшее время на сайте «СЭ».

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