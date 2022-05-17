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Сегодня, 19:17

Опубликована предварительная повестка общего собрания клубов РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что заседание общего собрания клубов состоится в четверг, 19 мая.

Начало заседания — в 11.00 (мск). В предварительную повестку собрания входит рассмотрение вопросов об основных направлениях трансформации и цифровизации лиги.

Также на заседании утвердят KPI турнира и клубов на сезон-2022/23, утвердят финансовый план лиги на следующий сезон. Кроме этого, будет выбран делегат от РПЛ для участия в очередной конференции РФС и рассмотрен вопрос перехода на новую модель распределения доходов между членами лиги.

Ранее сообщалось, что на общем собрании будет выработана окончательная позиция клубов РПЛ по поводу формата сезона-2022/23 и количества участников премьер-лиги.

Источник: https://t.me/premierliga/4313
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
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