Опубликована предварительная повестка общего собрания клубов РПЛ

Пресс-служба Тинькофф РПЛ сообщила, что заседание общего собрания клубов состоится в четверг, 19 мая.

Начало заседания — в 11.00 (мск). В предварительную повестку собрания входит рассмотрение вопросов об основных направлениях трансформации и цифровизации лиги.

Также на заседании утвердят KPI турнира и клубов на сезон-2022/23, утвердят финансовый план лиги на следующий сезон. Кроме этого, будет выбран делегат от РПЛ для участия в очередной конференции РФС и рассмотрен вопрос перехода на новую модель распределения доходов между членами лиги.

Ранее сообщалось, что на общем собрании будет выработана окончательная позиция клубов РПЛ по поводу формата сезона-2022/23 и количества участников премьер-лиги.