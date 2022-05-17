В ЦСКА отреагировали на информацию о возможных изменениях в клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию о возможных изменениях в клубе.

По данным «СЭ», защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут клуб по окончании сезона-2021/22, а главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности после завершения сезона.

«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», — приводит пресс-служба армейцев слова Бабаева.

ЦСКА с 47 очками в 29 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В последнем, 30-м туре премьер-лиги армейцы на своем поле сыграют против «Ростова». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).