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Сегодня, 19:25

В ЦСКА отреагировали на информацию о возможных изменениях в клубе

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на информацию о возможных изменениях в клубе.

По данным «СЭ», защитник Марио Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут клуб по окончании сезона-2021/22, а главный тренер армейцев Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности после завершения сезона.

«На фоне большого количества информации из СМИ о нашем клубе хотим сказать, что в ближайшие дни на регулярной основе мы будем максимально оперативно сообщать обо всех изменениях в основной команде по мере их подтверждения», — приводит пресс-служба армейцев слова Бабаева.

ЦСКА с 47 очками в 29 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В последнем, 30-м туре премьер-лиги армейцы на своем поле сыграют против «Ростова». Матч состоится 21 мая, начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/6972
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ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
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