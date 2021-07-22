Барриос вернется в расположение «Зенита» за день до матча с «Химками»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вильмар Барриос прибудет в расположение команды завтра, 23 июля. Также специалист поделился ожиданиями от игры первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».
«Когда ждать возвращения Барриоса? Он завтра прибудет в наше расположение.
«Химки» — очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что ребята не подготовились, абсолютно неправильно. Они готовы и будут играть на победу. Нас ждет очень непростой и интересный матч", — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Барриос выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки, где занял со своей национальной командой третье место.
Матч «Химки» — «Зенит» состоится 24 июля, начало — в 17.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-07-22-sergey-semak-vilmar-barrios-zavtra-pribudet-v-nashe-raspolozhenie.htm
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