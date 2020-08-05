O Jogo: «Спартак» сделал предложение о трансфере Адриэна Силвы

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Лестера» Адриэн Силва может стать игроком «Спартака».

Права на 31-летнего футболиста принадлежат английскому «Лестеру», однако Силва не входит в планы клуба. Отмечается, что «Спартак» уже сделал предложение о трансфере полузащитника, утверждает O Jogo.

Также к игроку проявляет интерес «Спортинг». Сам футболист готов вернуться в Португалию.

При этом пока прогноз по сделке со «Спартаком» отрицательный — на футболиста пришел негативный скаутский отчет. Также из минусов — возраст игрока — ему 31 год.

Силва может сыграть на позиции опорного полузащитника, а его контракт с английским клубом истекает уже в 2021 году. Прошлый сезон португалец провел в аренде в «Монако», в составе которого отметился двумя результативными передачами в 22 встречах.