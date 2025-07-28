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Судейство

«Спартак» — «Балтика»: Карасев ошибочно не удалил Умярова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол Наиля Умярова в матче 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика» (0:3).
Фото Скриншот трансляции

На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» (0:3) судья Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре. Первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.

Фото Скриншот трансляции

В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы восьмером: к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.

Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина по протоколу ВАР не имели права вмешаться и помочь Карасеву.

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Наиль Умяров
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
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 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
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23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
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