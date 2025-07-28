«Спартак» — «Балтика»: Карасев ошибочно не удалил Умярова

На 64-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Спартак» — «Балтика» (0:3) судья Сергей Карасев ошибочно не зафиксировал фол Наиля Умярова и не вынес ему предупреждение. Для спартаковца оно стало бы вторым в этой игре. Первое он заработал перед перерывом, за ним последовала бы красная карточка и удаление.

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В том моменте Умяров упустил мяч, пошел в борьбу с Андреем Менделем и, не сыграв в мяч, ударил соперника шипами в область голеностопа. Если бы арбитр принял верное решение, спартаковцы остались бы восьмером: к тому времени уже были удалены Антон Заболотный и Маркиньос.

Так как речь шла о невынесении предупреждения, видеоассистенты Виталий Мешков и Вера Опейкина по протоколу ВАР не имели права вмешаться и помочь Карасеву.