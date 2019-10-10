Няня, одна квартира с Селиховым и траты родителей. Воспитанник «Спартака» рассказал о пути в большой футбол

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев, выступающий до конца этого года за «Крылья Советов» на правах аренды, отметил, что от приглашения в школу большого футбольного клуба точно не стоит отказываться.

— Отъезд лет в 10-12 в сильную школу, vожет, это не единственный путь, но это намного облегчит попадание в премьер-лигу, — цитирует «Волжская комунна» Тимофеева. — Если приглашают в такие школы, как ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и подобные, советую не сомневаться и пробовать себя. В отъезде из дома нет ничего страшного. Сейчас при школах работают интернаты, где за тобой ухаживают, все для тебя делают.

Когда учился я, в школе «Спартака» еще не было интерната, мы жили на квартирах по три человека. С нами была няня, которая готовила, стирала, убиралась, в первое время, водила нас в школу и на тренировки. Жилось отлично. Квартиры снимали в одном районе, чтобы не нужно было далеко ездить — три станции метро до «Сокольников», где были и школа, и тренировочный манеж.

Жили в одной квартире с Александром Селиховым — сейчас он вратарь «Спартака». Читал, что летом он мог перейти в «Крылья», но с ним мы это не обсуждали. К сожалению, сейчас он травмирован и не играет.

Было нелегко, потому что мы вообще небогато жили. Поездки на турниры в «Соколе» были за свой счет, если денег не было, родители занимали, но все равно отправляли меня. Они мне очень помогли, и я им благодарен. Если бы не они, я бы не сидел сейчас в форме «Крыльев Советов» и не давал интервью.

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