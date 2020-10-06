«Нужна помощь! Самому не разобраться». Карпин обратился к подписчикам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в Instagram опубликовал видео борьбы защитника «Сочи» Михи Мевли против форварда ростовчан Владимира Обухова.

«Нужна помощь! Самому не разобраться, так как могу быть предвзятым. Кто фолит? Игрок в белой майке или в синей?», — подписал видео Карпин.

Матч 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» завершился победой хозяев — 4:2. Во втором тайме полузащитник дончан Матисас Норманн получил вторую желтую карточку за эмоции после жесткого подката Кристиана Нобоа. Хавбеку черноморцев судья Евгений Турбин вынес предупреждение. После игры арбитр показал красную карточку Карпину.

«Почему бы КДК не отменить мою красную карточку?» Карпин — об удалении в Сочи и судействе