Алип — о потасовке в конце матча «Зенита» с «Динамо»: «Слава богу, что обошлось без драки»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о потасовке в матче против «Динамо» (2:1) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«Маленькая стычка была. Это эмоции. Слава богу, что обошлось без драки», — сказал Алип «СЭ».

«Зенит» в следующем матче Зимнего кубка РПЛ сыграет против «Краснодара» 6 февраля, а «Динамо» в этот же день встретится с ЦСКА.