Алип — о Джон Джоне: «По тренировкам видно, что он очень хороший футболист, с мячом на «ты»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в комментарии для «СЭ» оценил дебют новичка Джона Джонав в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Джон адаптируется, привыкает к коллективу. Что-то у него не получается, но думаю, что до конца сборов все будет хорошо и будем лучше понимать друг друга. По тренировкам видно, что он очень хороший футболист, с мячом на «ты». Кто взял над ним шефство? Чаще всего он находится с Педро. Они ровесники. Молодые вместе ходят», — сказал Алип «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе футболиста из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.